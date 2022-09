Des délégués lors de l'atelier. Photo : VNA

Khanh Hoa (VNA) - Un atelier s'est tenu le 21 septembre dans la ville de Nha Trang, la province centrale de Khanh Hoa, pour recueillir des opinions sur le projet révisé de loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique.L'événement, organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en coordination avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Vietnam, a réuni des députés et des responsables des ministères, des secteurs et des localités des régions du Centre, des Hauts plateaux du Centre et du Sud.Un représentant de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale (AN) a déclaré que la révision vise à perfectionner les réglementations contre la violence domestique de manière à accroître les mesures de protection des droits de l'homme conformément à la Constitution de 2013, contribuant ainsi à préserver les valeurs culturelles traditionnelles et à promouvoir développement socio-économique dans le nouveau contexte.La vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a noté que lors de la troisième session de l'AN en juin dernier, la plupart des législateurs ont convenu de la nécessité de modifier la loi et de bon nombre des principaux contenus du projet.Subissant des modifications continues, le projet se compose actuellement de six chapitres avec 56 articles, six articles de moins que le projet soumis à l'AN à la troisième session et 10 articles de plus que la loi existante, publiée en 2007.Les révisions comprennent celles sur les mesures de prévention de la violence domestique, la protection et le soutien aux victimes, les mécanismes de coordination et les conditions de mise en œuvre de la prévention et de la lutte contre la violence domestique, et l'engagement du secteur privé dans la tâche, a ajouté Mme Trinh Thi Thuy.Le projet de loi amendé sera soumis à la quatrième session de l'AN en octobre prochain. - VNA