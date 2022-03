Hanoi (VNA) - La ligne de métro n°2 de Hô Chi Minh-Ville (Bên Thanh-Tham Luong) devrait s’achever en 2030 au lieu de 2026 comme prévu précédemment, selon l’Autorité de gestion des chemins de fer urbains (MAUR) de la ville.

La date cible d'achèvement du projet de ligne de métro n°2 de Hô Chi Minh-Ville a été prolongée jusqu’en 2030. Photo : VNA

Dans son récent rapport au Comité populaire de la ville sur le projet, la MAUR a expliqué que la lenteur du dégagement des terrains a conduit à la lenteur de la sélection des entrepreneurs pour les dossiers d’appel d’offres.

Actuellement, seuls 83,45% des terrains ont été remis au projet doté d’un investissement total de plus de 1,3 milliard de dollars, puis ajusté vers la fin de 2019 à 2,1 milliards de dollars (près de 47.900 milliards de dôngs).

Le MAUR a proposé que le Comité populaire de la ville ordonne au Bureau d’inspection de la ville et au Département des ressources naturelles et de l’environnement d’accélérer le processus d’approbation des ajustements du prix des terrains dans les districts 3, 10 et 12, et les districts de Tân Phu et Tân Binh aux fins d’indemnisation et l’approbation des plans de sélection des entrepreneurs en mars.

La ligne de métro n°2 comptera 10 stations et s’étendra sur plus de 11 km à travers les districts 1, 2, 3, 10 et 12, et les districts de Tân Binh et Tân Phu. Les trains circuleront sous terre sur environ 9,2 km.

Une fois les travaux achevés, elle reliera la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm au centre-ville de Hô Chi Minh-Ville et aux quartiers de la section nord-ouest de la mégapole du Sud. – VNA