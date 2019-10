La plate-forme PV Drilling V sur le gisement Hai Thach. Photo: PVN/CVN

Hanoï (VNA) - Le succès du projet Biên Dông 01 (Mer Orientale 01) souligne la force, l'intelligence et le courage des travailleurs, techniciens et ingénieurs du secteur pétrolier vietnamien.



Gestionnaire de forage en 2010-2011 sur la plate-forme PV Drilling V, relevant du projet Biên Dông 1, Nguyên Van Tho confie que les débuts furent difficiles, avec beaucoup d’interruptions de travail. À partir de la deuxième année, tout se passa bien car les ingénieurs vietnamiens maîtrisèrent les techniques. Les quatre ans suivantes, le forage et l’exploitation du projet en général, et de cette plate-forme en particulier, furent bien assurés avec une performance de plus de 95%.



D’après le responsable du Groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PVN), Biên Dông 01 est le succès du travail sans relâche des techniciens vietnamiens. Il s’agit d’une prouesse qui démontre le professionnel et la technicité des ingénieurs et ouvriers vietnamiens.



À noter que PV Drilling V est la plate-forme TAD moderne. En raison de la modernité des technologies et de la complexité des équipements, cette opération constitue un grand défi pour les experts et les ingénieurs de PV Drilling.



D’après Vo Van Phuc, ingénieur de la Compagnie générale par actions de forage et de services de forage pétrolier du Vietnam (PV Drilling), tous les travailleurs du secteur possèdent les mêmes valeurs communes c’est-à-dire l'amour pour la Patrie et l'esprit d’affirmation de la souveraineté maritime du Vietnam.

Des ingénieurs et techniciens vietnamiens travaillent sur une plate-forme du projet Bien Dông 1. Photo: PVN/CVN



Après plusieurs années de forage, le projet Biên Dông 01 est officiellement entré dans sa phase d’exploitation depuis 2016 avec deux gisements de gaz naturel et gaz condensé : Hai Thach et Môc Tinh. Exploité par la Compagnie de gestion du pétrole et du gaz Biên Dông (Biên Dông POC - Bien Dong Petroleum Operating Company, en anglais), ce dernier est l’un des projets les plus importants et compliqués du secteur pétrolier et gazier au Vietnam.



Ses installations principales comprennent deux puits de forage Hai Thach 1 (HT1) et Môc Tinh 1 (MT1) ; une plate-forme opérationnelle centrale (PQP-HT), FSO ; deux systèmes de tuyauterie de 12 et 20 pouces reliant ces deux puits et les autres du système de gazoduc Nam Côn Son dans la ville balnéaire de Vung Tàu (Sud). Avec une durée d’exploitation de 25 ans, sa production devrait atteindre 25.000 barils/jour de gaz condensé et 8,5 millions de mètre cube de gaz naturel par jour.



Biên Dông 1 est le plus grand projet offshore entièrement réalisé par des Vietnamiens. Ce projet de 1,12 milliard de dollars américains est financé en intégralité par PVN et assuré à hauteur de 1,3 milliard de dollars américains par la Compagnie générale par actions d’assurance de pétrole et du gaz du Vietnam (PVI). - CVN/VNA