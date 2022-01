Nam Dinh, 12 janvier (VNA) – Le comité d'organisation du programme « Xuân Truong Sa (Spratly)» 2022 (Printemps dans l'archipel de Truong Sa) a fait un don le 12 janvier pour construire de nouvelles maisons pour les familles de deux soldats de la marine, et a présenté 50 cadeaux aux bénéficiaires de la politique, aux victimes de la dioxine et aux ménages pauvres de la commune de Nam Van, dans la province septentrionale de Nam Dinh.

Photo : VNA

Lai Xuan Mon, chef adjoint de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a déclaré que ces dernières années, le programme est devenu un pont reliant la bienveillance des agences, des unités et des entreprises aux proches des officiers et des soldats en service sur des îles éloignées pour honorer leurs grandes contributions à la défense de la souveraineté nationale sur la mer, les îles et le plateau continental.Il a exprimé son espoir que le programme se développera davantage, répandant ainsi l'esprit et la signification humanistes profonds dans de nombreuses localités à travers le pays.La province de Nam Dinh doit également avoir des politiques préférentielles pour les proches des officiers de marine et des soldats afin qu'ils se sentent en sécurité lorsqu'ils sont en service loin de chez eux, a-t-il ajouté.Le 31 décembre 2021, le programme a également fait don de 80 millions de dongs (3.524 dollars) à la famille du soldat La Van Viet, décédé alors qu'il était en service dans la région navale 4 et a remis des livrets d'épargne d'une valeur de 5 millions de dongs chacun à plusieurs bénéficiaires de la police dans la Commune Nghia Phu, district Nghia Hung de la province de Nam Dinh.Au cours des neuf dernières années, le programme a mobilisé plus de 52 milliards de dongs pour des activités caritatives.- VNA