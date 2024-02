u 15 février, sixième jour du Nouvel An lunaire, environ 92 % des entreprises et des travailleurs avaient repris leurs activités et étaient retournés au travail après les vacances du Têt, a-t-on appris lors d'une conférence de presse tenue par la Confédération générale du travail du Vietnam, le 26 février.

Le projet « Promouvoir l'accès à l'enseignement professionnel et aux compétences transférables pour les enfants et les jeunes non scolarisés au Vietnam » de l'UNESCO est déployé dans les provinces de Dong Thap et Ba Ria-Vung Tau au cours de la période 2023-2024.