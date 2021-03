Hanoi (VNA) – «À chaque commune son produit» (OCOP)… C’est en mai 2018 que le Premier ministre a décidé d’appliquer le programme sur l’ensemble du territoire, un programme qui consiste à promouvoir les produits agricoles, mais également les produits non agricoles et les services proposés par les producteurs du terroir ou les coopératives.

Trân Thanh Nam, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural. Photo: danviet.vn

Force est de constater que ce programme aura en tout cas permis à beaucoup de jeunes entrepreneurs issus des milieux ruraux de tutoyer la réussite.

D’après Trân Thanh Nam, le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, les coopératives et les petites et moyennes entreprises ont tout intérêt à prendre appui sur «À chaque commune son produit», qui est un programme qui prône une production respectueuse de l’environnement et la préservation des valeurs culturelles traditionnelles, pour développer leurs services et leurs produits et les rendre plus compétitifs sur le marché domestique, mais aussi à l’international.

«L’objectif principal est d’améliorer le niveau de vie des ruraux et de mettre en valeur les produits faits main», dit-il. «Avec ce programme, chaque produit classé ‘produit du terroir’ doit répondre à des critères et être issu d’un mode de production respectueux de l’environnement. L’une des autres visées du programme, et non des moindres, c’est d’endiguer l’exode rural.»

L’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh s’est elle aussi mis de la partie, en y voyant l’opportunité de développer des entreprises innovantes en milieu rural.

Un exemple avec Huynh Công Phu, qui habite à Phuoc Khanh, une commune de la province de Dông Nai, dans le Sud, et qui a décidé de se lancer dans l’élevage du rhizomy, autrement appelé rat des bambous. Bien lui en a pris car ses près de 200 rongeurs lui rapportent plusieurs centaines de millions de dôngs.

«Mon ambition est de fournir aux autres jeunes des animaux pour la reproduction. J’espère en tout cas pouvoir aider les autres à s’enrichir ici, sur notre terre», indique-t-il.

Nguyên Thi Lan Anh. Photo: baothanhhoa.vn

Diplômée en médecine traditionnelle, Nguyên Thi Lan Anh, qui nous vient de la commune de Quang Khê, dans la province de Thanh Hoa, a commencé à confectionner des produits végétaux en 2014. Elle en a neuf à proposer, essentiellement à destination des femmes qui viennent d’accoucher et des nouveaux-nés. Comme elle veut être sûre de ne pas manquer de matières premières, elle encourage les habitants de sa commune à cultiver les plantes médicinales dans leurs potagers.

«Il n’y a aucun conservateur, dans mes produits. Pour conserver les matières premières plus longtemps, il faut les faire sécher correctement, puis les transformer en poudre et les mettre dans les sacs en plastique», explique-t-elle.

L’opération «À chaque commune son produit» a aussi fait des émules auprès de la jeunesse de la province méridionale de Long An. Dinh Bat Huy, qui habite la commune de My Lôc a investi dans la plantation de melons et de tomates cerises en serres. Son projet lui a valu le 2e prix d’un concours provincial en 2018.

«Le plus grand défi pour un jeune entrepreneur est bien évidemment le manque de capitaux. Pour réussir, il faut savoir chasser les difficultés, et je dois dire que pour l’instant, ça se passe pas trop mal pour moi!», confie-t-il.

Des créations d’emplois, un niveau de vie en constante amélioration, des idées innovantes mais aussi des savoir-faire traditionnels revalorisés… En milieu rural, «À chaque commune son produit» pourrait bien se traduire par «À chaque jeune sa réussite»… - VOV/VNA