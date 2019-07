Truong Thi Mai (2e à partir de la droite), présidente de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti, le président de la CGTV, Bui Van Cuong (2e à partir de la gauche), et un représentant de l’Institut de la médecine militaire. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La 15e édition du programme “Gloire du Vietnam”, organisée par la Confédération générale du Travail du Vietnam (CGTV), a eu lieu le matin du 7 juillet à Hanoï, dans le but de récompenser les particuliers et collectifs ayant obtenu des résultats brillants en suivant l’exemple moral, la pensée et le style du Président Ho Chi Minh.



Présente à cet événement, Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, présidente de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti, a félicité les 12 personnes et sept collectifs récompensés qui, selon elle, sont des exemples du mouvement « Etudier et Suivre la pensée, la vertu et le style du Président Ho Chi Minh ».



Le programme « Gloire du Vietnam » a été organisé pour la première fois en 2004 sous les auspices de la CGTV. Depuis, il a récompensé des centaines de particuliers et collectifs ayant eu des réalisations brillantes et des contributions importantes au Renouveau et à la défense nationale. A ce jour, le programme est devenu un événement social de grand prestige qui attire l’attention de l’opinion publique et produit des effets positifs sur la société.



Parmi les sept collectifs récompensés en 2019 figurent le groupe TH, l’Institut de médecine militaire, la société Viettel Business Solutions, le Centre spatial national du Vietnam. Parmi les 12 personnes primées figurent le directeur de l’hôpital Vietnam-Allemagne Tran Binh Giang, le professeur Do Huu Tai de l’Université Lac Hong, le recteur de l’Université des sciences naturelles de l’Université nationale de Hanoï, Nguyen Van Noi, le directeur général adjoint de Vietcombank Pham Manh Thang, le footballeur Nguyen Quang Hai… -VNA