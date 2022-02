Kuala Lumpur, 18 février (VNA) - Le ministère malaisien des Transports a déclaré que la vente de billets pour la voie terrestre et aérienne du service du Programme de voyage vacciné Malaisie-Singapour (Vaccinated Travel Lane - VTL) a été autorisée avec effet immédiat.

Le personnel de l'aéroport met un bracelet à un voyage ur à son arrivée à l'aéroport international de Kuala Lumpur (KLIA) dans le cadre du programme Malaisie-Singapour Vaccinated Travel Lane (VTL). Photo : Reuters

Dans un communiqué du 16 février, le ministre des Transports Datuk Seri Wee Ka Siong a déclaré qu'il n'y aurait pas de limite de capacité, mais a ajouté que les voyages en bus ne pourraient reprendre qu'à partir du 22 février.

Selon le ministre, sur la base des évaluations des risques actuelles et avec l'approbation du ministère de la Santé, le ministère des Transports s'attend à ce que la vente de billets d'autobus et d'avion sous le VTL entre la Malaisie et Singapour reprenne pleinement avec 100% des capacités.

Il a également déclaré que les gouvernements malaisien et singapourien étaient en discussions avancées pour étendre le VTL aérien afin d'inclure Penang et Kota Kinabalu, Sabah.

Le mois dernier, le ministère des Transports a annoncé la reprise des ventes de billets pour le VTL entre la Malaisie et Singapour, à la fois aérien et terrestre, suite à la suspension temporaire des ventes de billets le 23 décembre 2021.

Le ministère a cependant déclaré que le quota pour les billets de bus et d'avion avait été réduit de 50% par rapport à ce qu'il était auparavant.

La Malaisie et Singapour ont lancé le programme VTL pour les voyages terrestres et aériens le 29 novembre dernier.- VNA