Cérémonie de signature du protocole d'accord de coopération pour développer le programme de logement vert au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de la Construction et l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) ont signé le 6 janvier à Hanoï un protocole d'accord de coopération sur le programme de logement vert au Vietnam.

Lors de la cérémonie de signature, Ha Quang Hung, directeur adjoint du Département de gestion des logements et du marché immobilier, a déclaré qu'il s'agissait d'une initiative sur l'utilisation efficace des énergies et à faibles émissions de carbone du Programme pour l'efficacité énergétique dans les bâtiments (PEEB) et le développement de logements commerciaux à bas coût du gouvernement.

Ce protocole d'accord signé contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le segment du logement à bas prix et à la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le changement climatique.

Selon les calculs du Département de gestion des logements et du marché immobilier, dans les dix ans à venir, après avoir atteint l'objectif du programme de logement vert, les appartements verts économiseront environ 6,3 milliards de kWh d'électricité, soit l'équivalent de 15.800 millions de dong.

En outre, à court terme, le programme créera également une offre abondante de logements commerciaux à bas prix, a affirmé Ha Quang Hung.

Kia Fariborz, conseiller en chef de la GIZ a déclaré qu'en tant qu'économie émergente, le Vietnam connaît une forte augmentation de la demande de logement en raison de la croissance rapide de la classe moyenne avec environ 50 millions de mètres carrés de superficie résidentielle en 2019.

Grâce au programme de logement vert du Vietnam, cette coopération contribuera à encourager les investisseurs privés à participer au marché de la construction verte et à l'efficacité énergétique. Elle encouragera également les banques commerciales au Vietnam à développer des produits de crédit vert pour les investisseurs, les entreprises et les acheteurs dans le secteur de l'immobilier. -VNA