L'ex-ministre de l'Industrie et du Commerce Vu Huy Hoang (à gauche). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoï a rouvert le 22 avril le procès en première instance de l'ex-ministre de l'Industrie et du Commerce Vu Huy Hoang.

Vu Huy Hoang est impliqué dans l'affaire de "violation des règles relatives à la gestion et à l’utilisation des biens de l’Etat, causant la perte ou le gaspillage des biens" et "violation des règles de l’Etat relatives à la gestion foncière", survenue au ministère de l’Industrie et du Commerce et à Ho Chi Minh-Ville.

Outre Vu Huy Hoang, ses neuf complices sont également poursuivis en justice.

Vu Huy Hoang et Phan Chi Dung, ancien chef du Département de l’industrie légère du ministère de l’Industrie et du Commerce, sont accusés d’avoir «enfreint des règles relatives à la gestion et à l’utilisation des biens de l’Etat, causant la perte ou le gaspillage de biens» en vertu de la clause 3, article 219 du Code pénal de 2015. Les huit autres sont accusés d’avoir "enfreint des règles relatives à la gestion foncière" en vertu du point b, clause 3, article 229 du Code pénal de 2015.

Le 7 et 18 janvier, le Tribunal populaire de Hanoï avait dû décider de reporter le procès en première instance à cause de l'absence de trois des dix accusés et de nombreuses autres personnes concernées.

Selon l’acte d’accusation du Parquet populaire suprême, la plupart des accusés sont des dirigeants du secteur de l’industrie, des cadres importants du ministère de l’Industrie et du Commerce et du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville, ceux qui ont des compétences professionnelles et des connaissances sur leur domaine du travail.

Cependant, pour des motivations différentes, les accusés ont commis de graves violations de la loi pendant une longue période. Avec leur participation, le droit d’utilisation des terres appartenant à l’État, d’une valeur de plus de 3,8 billions de dongs, a été transféré illégalement à des entreprises privées, causant plus de 2,7 billions de dongs (plus de 118 millions de dollars) de pertes à l’État.

Le procès en première instance durera en une semaine. -VNA