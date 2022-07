Le Comité d'organisation présente le statut du Prix. Photo: nhandan.vn

Hanoi (VNA) – Le réseau «Pour un Hanoi où il fait bon vivre» a organisé samedi 9 juillet à Hanoi une cérémonie pour lancer le Prix «Pour un Hanoi où il fait bon vivre».

Cela vise à récompenser les actions des organisations et des individus contribuant à l’oeuvre de conservation et de développement de la capitale dans de nombreux domaines tels que la culture, l’environnement et la société.



Le prix comprendra trois catégories, à savoir Culture-Art, Environnement-Espace urbain et Intégration.



Les candidats doivent avoir des activités innovantes et créatives dont les résultats sont clairement visibles dans la vie des habitants et ne vont pas à l'encontre des valeurs humaines, et sont capables d'inspirer et d'attirer la foule.



La cérémonie de remise des prix aura lieu le 10 octobre à l'occasion de l'anniversaire de la libération de Hanoi. –VNA