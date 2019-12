Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue, et le chef de la Commission centrale de la propagande et de l’éducation Vo Van Thuong remettent le prix Sao Do aux lauréats. Photo: CPV

Hanoï (VNA) - La cérémonie de remise des prix Sao Do (Étoile rouge) 2019 et de célébration du 20e anniversaire de ce prix s’est tenue le 18 décembre à Hanoï. Etaient présents le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue, et le chef de la Commission centrale de la propagande et de l’éducation Vo Van Thuong.

Lancé par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, le Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam et l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam, ce prix vise à honorer des jeunes entrepreneurs ayant eu des contributions importantes au développement socioéconomique du pays.



Avec comme critères de sélection la gestion, le total des actifs, le revenu total, les activités sociales..., le Comité d’organisation a sélectionné 100 jeunes entrepreneurs vietnamiens pour en honorer dix qui se sont vu décerner le fameux prix Sao Do.



Selon le Comité d’organisation, les entreprises de ces 100 jeunes ont généré 109.000 milliards de dongs de chiffre d'affaires en 2018, reversé 5.691 milliards de dongs au budget de l’État et créé 64.560 emplois. Ces jeunes entrepreneurs sont des exemples d’une génération dynamique, créative et enthousiaste.

Après deux décennies, le prix Sao Do a été décerné à 107 jeunes entrepreneurs dont les entreprises se sont développées au niveau national et beaucoup d'entre ont été honorés par le magazine Forbes en tant que milliardaires mondiaux.



Cette année, les organisateurs ont également décidé de décerner le prix Sao Do d'honneur à Nguyen Thi Van, présidente du conseil d'administration de la compagnie Nghi luc song, où des centaines de personnes handicapées viennent trouver un emploi stable pour améliorer leurs conditions de subsistance. -CPV/VNA