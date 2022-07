Photo d'illustration: vietnambiz

Hanoï (VNA) - Le prix à l’export du riz à 5% de brisures du Vietnam continue de conserver son trône sur le marché mondial, à 418 dollars la tonne, soit supérieur à celui de la Thaïlande, du Pakistan et de l'Inde.



Cependant, ce prix est toujours inférieur au pic de la mi-mars - d'environ 425 dollars la tonne.



Ce prix élevé affecte la compétitivité du riz vietnamien par rapport aux autres pays producteurs. Selon les entreprises, les agriculteurs et les entreprises ne font presque pas de profit à ce prix parce que, par rapport aux années précédentes, les coûts de production sont en forte hausse.



Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, au premier semestre, les entreprises nationales ont exporté 3,5 millions de tonnes de riz pour 1,7 milliard de dollars, 16% en volume et 4,6% en valeur en glissement annuel. Les Philippines étaient toujours en tête des importateurs avec près de 1,3 million de tonnes et plus de 589 millions de dollars, en hausse en rythme annuel respectivement de 35% et 18%.-CPV/VNA