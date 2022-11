Le président du comité populaire de la ville portuaire de Hai Phong, Nguyen Van Tung, (droite) et Le prince héritier du Danemark Frederik. Photo : VNA

Hai Phong, 2 novembre (VNA) - Le prince héritier du Danemark Frederik et une délégation d'entreprises danoises se rendent dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord) pour renforcer la coopération dans le développement des énergies renouvelables et l'utilisation efficace de l'énergie.Lors d'une réception pour les invités danois le 2 novembre, le président du comité populaire municipal, Nguyen Van Tung, a présenté le potentiel et les atouts de la ville, affirmant que la ville avait fait des progrès considérables dans le développement socio-économique, la défense et la sécurité, les affaires extérieures et les infrastructure de transports, ce qui la rend attrayante pour les flux d'IDE.Il a estimé que la visite de travail du prince héritier du Danemark Frederik et des entreprises danoises dans la ville contribuera à resserrer le partenariat intégral entre le Vietnam et le Danemark, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de coopération entre Hai Phong et les partenaires danois et jetant les bases de leur coopération pratique à l'avenir.Le prince héritier Frederik, pour sa part, a affirmé que le Danemark considère toujours le Vietnam comme un partenaire bilatéral et un acteur de plus en plus important dans les efforts mondiaux contre le changement climatique.Il a assisté à un programme de promotion du commerce et des investissements entre le Danemark et Hai Phong dans l'énergie éolienne offshore, une simulation d'énergie éolienne offshore pour les enfants dans la zone touristique internationale de Doi Rong, a visité le port de Hai Phong et les zones industrielles où l'énergie éolienne offshore doit être utilisée à l'avenir.Au cours du programme depromotion du commerce, Nguyen Van Tung a déclaré qu’avec une position géographique favorable, un littoral de 125 km et un développement synchrone du système de transport, des infrastructures portuaires, des industries auxiliaires et des services, Hai Phong constitue une localité favorable pour développer divers domaines, notamment l'énergie éolienne offshore.Dans le but de devenir une ville industrielle moderne, intelligente et durable, Hai Phong souhaite rechercher davantage de solutions en matière d'énergie durable pour contribuer à son développement commun, a-t-il déclaré.- VNA