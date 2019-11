Hanoi, 17 novembre (VNA) - Surnommé « le prince du ballet vietnamien » pour son rôle vedette dans de nombreux spectacles chorégraphique, l’artiste émérite Dàm Hàn Giang se consacre désormais aux jeunes générations de danseurs vietnamiens.

L’artiste émérite Dàm Hàn Giang. Photo: toquoc.vn



« Je suis né dans une famille d’artistes. Mon père était lui-même danseur de ballet. Mes parents m’ont accompagné tout au long de ma carrière. La beauté, le romantisme et la musique m’ont accompagné tous les jours. », se souvient-il.



Être danseur de ballet suppose d’avoir du talent, de la persévérance et un physique avantageux. Pour Trân Ly Ly, directrice du Théâtre national de l’Opéra, Dàm Hàn Giang répond à tous ces critères.



« Au Vietnam, très peu d’artistes ont le niveau de Dàm Hàn Giang. Il a une telle prestance… Il peut danser les plus grands rôles. C’est tout à fait normal qu’il ait reçu le titre d’artiste émérite aussi jeune… », nous dit-elle.



En 2016, à peine trente ans, Dàm Hàn Giang a reçu le titre d’artiste émérite, une belle récompense eu égard à son talent et à son grand attachement pour le pays. A 19 ans, alors qu’il suivait des études de danse à Hongkong, Dàm Hàn Giang a refusé une offre de l’Opéra de Hongkong pour retourner au Vietnam, travailler en tant que danseur au Théâtre national de l’Opéra et enseigner à la faculté de Théâtre et de Cinéma de Hanoi. Il a aussi créé Hanoi Kid’s Art Center pour apprendre le ballet aux jeunes talents.



Pour Nguyên Thi Hoang Ngoc, qui travaille à Hanoi Kid’s Art Center, Giang est doué pour la transmission.

Photo : VOV



« Le ballet demande beaucoup de patience et de pratique, aussi bien de la part du maître que de la part des apprenants. Giang fait preuve d’une grande patience, il est toujours là pour guider et encourager les petits danseurs. », nous explique-t-elle.



Lors d'un festival tenu à Singapour en 2018, Hanoi Kid's Art Center a remporté la médaille d'argent pour Carmen. Mais ce prix international n'est qu'un début pour ce centre et pour Dàm Hàn Giang qui souhaite faire briller les étoiles du ballet vietnamien et rapprocher le public de cet art académique. - VOV/VNA

