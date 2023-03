Hanoi (VNA ) - Le président de l'État Vo Van Thuong a reçu l’ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, en visite au Vietnam à l'occasion du 52e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili (25 mars 1971 - 25 mars 2023).Lors de la rencontre, le président Vo Van Thuong a déclaré que le maintien des échanges de délégations, notamment des délégations de haut niveau, est important pour promouvoir la coopération entre les deux pays et les deux peuples.Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié Mme Michelle Bachelet, en tant que Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, pour avoir apporté de nombreuses contributions positives au travail commun des Nations Unies et de la communauté internationale.De son côté, l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet a indiqué que dans le cadre de sa visite au Vietnam, la délégation se rendra dans les provinces de Nghe An (Centre) et de Binh Duong (Sud) pour promouvoir la coopération entre les localités et les activités d'échange entre les peuples des deux pays.

Le président de l'État Vo Van Thuong et l’ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, en visite au Vietnam à l'occasion du 52e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili. Photo : VNA

Soulignant l'importance de l'événement célébrant le 52e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili, Mme Michelle Bachelet a rappelé les étapes clés de l'histoire des relations diplomatiques entre les deux pays.Concernant le potentiel de coopération bilatérale, Mme Michelle Bachelet a déclaré que le Vietnam et le Chili sont tous deux membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Il s'agit d'un point commun important pour les deux pays à dynamiser leurs relations de coopération dans les temps à venir, tant lors des forums multilatéraux que bilatéraux à s'unir pour réaliser les objectifs communs de la communauté internationale en matière de paix et de développement, en particulier en réponse au changement climatique.Saluant les bons sentiments de Mme Michelle Bachelet pour le pays et le peuple du Vietnam, le président Vo Van Thuong a estimé que sa visite contribuera positivement au renforcement des relations de coopération entre les deux peuples, notamment dans les localités où Mme Michelle Bachelet et sa suite visiteront pendant leur séjour au Vietnam.Le président Vo Van Thuong a hautement apprécié les contributions de Michelle Bachelet durant son mandat de présidente du Chili au développement des relations entre les deux pays.Il s'est félicité des réalisations obtenues par les deux pays au cours des dernières années dans la coopération commerciale et économique, cependant il a estimé que ses acquis ne sont pas encore à la hauteur des potentiels de chaque partie.Le président a espéré que les deux parties devraient prêter attention et mettre en œuvre davantage de mesures pour promouvoir la coopération économique, au profit des entreprises et des habitants des deux pays.Parallèlement, les deux pays devraient renforcer les échanges et la coopération lors des forums multilatéraux, coordonner et organiser plus souvent des activités d'échanges entre localités et entre les deux peuples, contribuant à booster des relations bilatérales à l'avenir, a-t-il souligné. - VNA