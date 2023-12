Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu le du 11 décembre, à Hanoï, l'ambassadrice d'Espagne au Vietnam, Pilar Méndez Jiménez venue prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Le président Vo Van Thuong et l'ambassadrice d'Espagne au Vietnam, Pilar Méndez Jiménez. Photo : VNA

Le président Vo Van Thuong a félicité a félicité la diplomate pour le succès de son mandat au Vietnam, avec de nombreuses contributions positives au partenariat stratégique Vietnam-Espagne.

Le président s'est félicité du bon développement des relations entre les deux pays dans tous les domaines. L'Espagne est le 8ème partenaire commercial du Vietnam au sein de l'UE et le Vietnam devient le plus grand partenaire commercial de l'Espagne au sein de l'ASEAN. Les deux pays s'oriennent vers la célébration des 15 ans de partenariat stratégique bilatéral. Le dirigeant vietnamien s’est déclaré convaincu que la coopération entre les deux pays se développe heureusement dans les temps à venir.

Vo Van Thuong a déclaré que les deux parties doivent continuer à promouvoir les cadres de coopération bilatérale, en particulier l'accord de libre-échange Vietnam-UE et l'accord de protection des investissements Vietnam-UE, pour le développement des relations entre les deux pays. Il a souhaité que les deux parties promeuvent les échanges populaires et culturels, approfondissant ainsi les relations entre les deux pays.

De son côté, l'ambassadrice d'Espagne a affirmé que l'Espagne attachait de l'importance à la coopération avec le Vietnam et le considère comme une priorité de sa politique extérieure. À l'heure actuelle, de nombreuses grandes entreprises espagnoles investissent au Vietnam et rencontrent des succès, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et de la transformation numérique, a affirmé l'ambassadrice qui a également exprimé sa confiance dans la poursuite d’une coopération fructueuse entre les deux pays.-VNA