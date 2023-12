Le président Vo Van Thuong reçoit la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu le 1er décembre à Hanoï la présidente de l'Assemblée nationale (AN) cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, en visite officielle au Vietnam à l'invitation de son homologue vietnamien Vuong Dinh Hue.

Le président Thuong a félicité l'invitée cambodgienne pour son élection à la présidence de l'Assemblée nationale cambodgienne, exprimant sa conviction que la visite en cours contribuerait à approfondir les relations traditionnelles entre le Vietnam et le Cambodge, et en particulier la coopération efficace entre les deux organes législatifs.

Samdech Khuon Sudary a déclaré que choisir le Vietnam pour son premier voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction montrait que le dirigeant cambodgien attachait de l'importance à l'amitié traditionnelle construites et cultivées par de nombreuses générations de dirigeants et de peuples des deux pays. Elle a suggéré que les deux parties continuent d'éduquer les jeunes générations sur la bonne amitié entre le Vietnam et le Cambodge afin que les relations bilatérales se renforcent à l'avenir.

Tout en félicitant le Vietnam pour ses réalisations impressionnantes en matière de développement ces derniers temps, Samdech Khuon Sudary a exprimé son espoir que le Vietnam continuera à coopérer et à partager ses expériences avec le Cambodge afin que les deux pays puissent se développer fortement ensemble.

Selon elle, de nombreux étudiants cambodgiens étudient actuellement au Vietnam, ce qui contribue à renforcer les liens bilatéraux.

Saluant le succès de l'entretien entre Samdech Khuon Sudary et Vuong Dinh Hue, le président Vo Van Thuong a proposé aux deux pays de renforcer les échanges des contacts de haut niveau et de tous échelons. Il a également souligné l'importance de renforcer les échanges entre les peuples et de valoriser les bonnes relations d'amitié traditionnelles entre les deux pays.

Il a exprimé l'espoir que les deux pays continueront à s'unir, à partager et à coopérer plus étroitement pour un développement stable, à élargir leur coopération en matière de commerce et d'investissement et à mieux exploiter les opportunités de coopération dans le contexte des évolutions rapides et complexes dans le monde et dans la région.

Le président Vo Van Thuong a également exhorté les deux parties à accélérer les progrès dans la démarcation de la frontière et la pose de bornes.



Le dirigeant vietnamien a profité de cette occasion pour transmettre ses salutations au roi cambodgien Norodom Sihamoni et à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk, au président du Parti populaire cambodgien Samdech Techo Hun Sen, au Premier ministre Hun Manet et à d'autres hauts dirigeants du Cambodge. -VNA