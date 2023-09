Politique Le Vietnam et le Royaume-Uni renforcent leur coopération dans l'application de la loi Du 16 au 21 septembre au Royaume-Uni, une délégation de haut rang du ministère de la Sécurité publique, dirigée par son vice-ministre Le Quoc Hung, a eu des séances de travail avec les organes britanniques d'application de la loi.

Politique Fin des activités à Hanoï du prince héritier et de la princesse du Japon Le prince héritier Fumihito Akishino et la princesse Kito du Japon ont terminé samedi après-midi 23 septembre leurs activités à Hanoï, et poursuivront leurs activités dans le cadre de leur visite officielle au Vietnam à Da Nang et Quang Nam au Centre.

Politique Vietnam et Dominique signent un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels Le ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bui Thanh Son et le ministre des Affaires étrangères, des Affaires internationales, du Commerce et de l'Énergie du Commonwealth de la Dominique, Vince Henderson, ont signé un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels entre les deux pays.