Cân Tho (VNA) - Le président de la République Vo Van Thuong a assisté dimanche 23 avril à un événement pour lancer le Mois humanitaire national 2023 et marquer le 160e anniversaire du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong.

Le président Vo Van Thuong donne le coup d’envoi du Mois humanitaire national 2023. Photo: VNA Le président Vo Van Thuong donne le coup d’envoi du Mois humanitaire national 2023. Photo: VNA

Lors de l’événement, co-organisé par le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam et le Comité populaire municipal, plus de 485 milliards de dôngs (21 millions de dollars) ont été collectés pour cet événement.



La présidente du Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam, Bui Thi Hoa, a annoncé que le Bureau politique avait nommé le président Vo Van Thuong au poste de président honoraire du Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam pour le mandat 2022-2027.



Dans son discours, le président s’est engagé à contribuer activement au développement de la Croix-Rouge du Vietnam et du mouvement humanitaire national dans les temps à venir.



Il a estimé que le Mois humanitaire national 2023, qui se déroulera du 1er au 31 mai, recevra un soutien important de la part de philanthropes nationaux et étrangers, pour aider 1 million de personnes défavorisées, la priorité étant donnée aux pauvres et aux enfants handicapés.



Le président Vo Van Thuong visite une exposition sur les activités de secours humanitaire. Photo: VNA

La Croix-Rouge du Vietnam a apporté une contribution significative à la fourniture d'un soutien matériel et spirituel aux personnes dans le besoin, y compris les victimes de la guerre, des catastrophes naturelles et des catastrophes, en participant aux soins de santé précoces pour la population et en exhortant les collectifs et les individus à se joindre aux activités humanitaires.

Le Vietnam s’est activement engagé dans des activités humanitaires à l’étranger en tant que membre responsable des Nations unies et du mouvement humanitaire mondial, a-t-il déclaré.



Depuis le lancement du Mois humanitaire national en 2018, la Croix-Rouge du Vietnam a collecté plus de 2.000 milliards de dôngs et apporté son soutien à 4,3 millions de personnes pauvres et défavorisées.



Cette année, elle s’efforce d’organiser au moins un projet, programme ou activité humanitaire durable avec le soutien de la communauté locale et des habitants de chaque ville et province.



Plus tôt à l’Université de Cân Tho, le chef de l’État a rendu visite aux participants d’une campagne de don de sang et à un espace d’exposition présentant les activités de secours humanitaire. – VNA