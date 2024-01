Le président Vo Van Thuong remet symboliquement des maisons de solidarité à des familles démunies. Photo: VNA



Dong Thap (VNA) - A l'approche du Nouvel An lunaire du Dragon 2024, le président Vo Van Thuong s'est rendu le 25 janvier dans la province de Dong Thap (Sud) pour formuler ses vœux du Têt aux habitants, aux forces de police mobile et à la douane de cette localité.



A cette occasion, le président et les représentants de plusieurs organes et organisations ont remis les clés de maisons de solidarité et des cadeaux à des familles pauvres et bénéficiaires des politiques sociales, des enfants et des ouvriers démunis, etc.



En se rendant dans le district de Hong Ngu, le président Vo Van Thuong a déclaré se réjouir des changements impressionnants de cette localité, notamment la diminution rapide du taux de pauvreté multidimensionnelle qui est désormais de près de 3%.



Le président Vo Van Thuong rend visite au bataillon de police mobile de la province de Dong Thap. Photo: VNA

Le chef de l'État a émis son souhait que le district de Hong Ngu se développerait plus fortement, s'efforçant de ne plus avoir de ménages pauvres dans un avenir proche.



Le président Vo Van Thuong rend visite à l'office douanier de la porte-frontière internationale de Thuong Phuoc. Photo: VNA



Le même jour, le président Vo Van Thuong a rendu visite au bataillon de police mobile de la province de Dong Thap, puis à l'office douanier de la porte-frontière internationale de Thuong Phuoc. Cette dernière est une porte-frontière fluviale internationale importante dans la région du delta du Mékong, facilitant les activités commerciales entre le Vietnam et le Cambodge.

Le chef de l'État va offrir de l'encens dans la zone commémorative de Nguyên Sinh Sac. Photo: VNA





Dans la matinée, le chef de l'État est allé offrir de l'encens dans la zone commémorative de Nguyên Sinh Sac, père du Président Hô Chi Minh, dans la ville de Cao Lanh. -VNA