Vinh Long (VNA) – Le président de la République Vo Van Thuong a exhorté vendredi 19 janvier la province de Vinh Long (Sud) à continuer de maintenir la solidarité et de promouvoir la tradition révolutionnaire afin d’accélérer le développement socio-économique local.

Le président Vo Van Thuong remet des cadeaux à des contributeurs à la cause révolutionnaire, à des familles bénéficiaires de politiques sociales dans le district de Trà Ôn, province de Vinh Long. Photo : VNA

Formulant ses vœux à l’occasion du Nouvel An lunaire du Dragon 2024 aux contributeurs à la cause révolutionnaire, aux familles bénéficiaires de politiques sociales, aux ménages pauvres et aux travailleurs du district de Trà Ôn, province de Vinh Long, le chef de l’Etat a espéré voir le district réaliser un développement plus robuste, mener à bien le programme de construction de la nouvelle ruralité.

Il a souhaité que les autorités provinciales redoublent d’efforts pour améliorer constamment la vie de la population, faire de Trà Ôn un district sans pauvreté, veiller davantage à la garantie du bien-être social, en particulier pour les minorités ethniques.

Trà Ôn compte dix communes ayant atteint les normes de la nouvelle ruralité, trois communes ayant atteint les normes avancées élaborées en fonction des 19 critères tels que ceux de planification, de communications, de travaux hydrauliques et de contrôle des catastrophes naturels, d’électricité, d’éducation, de culture, d’infrastructures commerciaux ruraux, d’information et de communication, de logement, de revenus, de pauvreté multidimensionnelle, de travail, d’organisation de la production et de développement économique rural, de santé, d’administration publique, d’accès au droit, et de défense et de sécurité.

Le président Vo Van Thuong (gauche) formule ses vœux de bonne année au diocèse de Vinh Long. Photo : VNA

Dans la même matinée, le chef de l’État est allé présenter ses voeux de bonne année au Mgr Pierre Huynh Van Hai, aux prêtres, aux religieux, à la communauté diocésaine de Vinh Long à la cathédrale Sainte-Anne de Vinh Long.

Evoquant sa tournée en Autriche, en Italie et au Vatican, en juillet 2023, il a partagé ses bons souvenirs de visite au Saint-Siège où il s’était entretenu avec le pape François et avait rencontré Premier ministre du Vatican Pietro Parolin, les deux parties ont officiellement annoncé que le gouvernement vietnamien et le Saint-Siège avaient approuvé l’"Accord sur le statut du représentant pontifical résident et le bureau du représentant pontifical résident au Vietnam".

Le président Vo Van Thuonf fait savoir qu’il avait récemment signé, au nom de l’État vietnamien, l’ une lettre d’invitation au pape François pour effectuer une visite au Vietnam.

Le président Vo Van Thuong offre de l'encens à la mémoire du président du Conseil des ministres Pham Hung. Photo : VNA



Il a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens respectaient et créaient toujours des conditions favorables permettant aux gens d’exercer leurs libertés de croyance et de religion, de mener une bonne vie civique et religieuse au sein de la nation, et de contribuer au renforcement du bloc de grande union nationale, à la construction et au développement du pays. – VNA