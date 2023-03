Hanoi (VNA) - Le président de la République Vo Van Thuong a assisté à une cérémonie marquant le 60e anniversaire du mouvement “Mille bonnes actions”, tenue vendredi soir, 25 mars, dans la ville de Bac Ninh, de la province éponyme (Nord).

L’événement était organisé par l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, le Conseil central des jeunes pionniers et le comité populaire de la province de Bac Ninh.

Lors de la cérémonie, 1.000 enfants illustres de ce mouvement ont été honorés.

Le président Vo Van Thuong offre des cadeaux aux enfants illustres du mouvement “Mille bonnes actions”. Photo : VNA

Tout en félicitant ces enfants, le chef de l’État a affirmé que ces 60 ans passés, le mouvement était devenu un très bon environnement où les enfants pouvaient s’entraîner pour devenir de bons citoyens.

Le mouvement contribue non seulement à favoriser et à former les enfants les bonnes qualités d'un citoyen socialiste, mais contient également de grandes valeurs sociales et constituent une base de la formation et de la propagande des valeurs sociales. de bons emplois, de belles actions, contribuant à construire et à promouvoir la beauté culturelle des Vietnamiens, a-t-il souligné.

Vo Van Thuong a demandé à l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et à l’Union des jeunes pionniers Hô Chi Minh d’adopter de nouvelles formes créatives et efficaces pour favoriser les bonnes actions des enfants.

“Mille bonnes actions” est un mouvement d’émulation patriotique des enfants vietnamiens déclenché le 24 mars 1963 au collège Liên Sơn (aujourd’hui collège Tam Son, district de Tu Son, province de Bac Ninh). Peu après son lancement, le mouvement s’est élargi rapidement à l’ensemble du pays.

Le président de la République est venu brûler des bâtonnets d’encens en mémoire des rois Ly au temple Dô. Photo : VNA



Auparavant, le président de la République était venu brûler des bâtonnets d’encens en mémoire des rois Ly au temple Dô qui leur est dédié, dans la ville de Tu Son. Le temple a été classé vestige national spécial.- VNA