Hanoi (VNA) – Le président de la République Vo Van Thuong qui a travaillé samedi 22 avril à Cân Tho (Sud) avec le commandemant de la Région militaire 9, a demandé aux forces armées régionales d’améliorer sans cesse leur conscience politique et leur combativité, ainsi que de se tenir prêtes à résoudre les moindres problèmes survenus aux frontières terrestres et maritimes du Sud-Ouest du pays.

Le président Vo Van Thuong en visite de travail au commandemant de la Région militaire 9. Photo: VNA

Les forces armées sont également tenues de collaborer au maintien de la sécurité politique, de l’ordre et de la sûreté sociale, contribuant à créer un environnement propice au développement socioéconomique du delta du Mékong, a ajouté le chef de l’État.Le chef de l’Etat a souligné la nécessité de construire des forces armées fortes et de se concentrer sur le travail de l’édification du Parti dans l’armée.Il a demandé de renforcer la protection de la politique interne et des fondements idéologiques du Parti, et lutter efficacement contre les opinions erronées et réactionnaires des forces hostiles, en particulier dans le cyberespace.Le président a également demandé à la 9e Région militaire de bien remplir les fonctions d’armée de travail et d’armée de production dans la nouvelle période, ainsi que de bien mettre en oeuvre la diplomatie de défense.Il faut régulièrement prendre soin de la vie des officiers et des soldats et de leurs proches, en particulier pour les forces en mission dans les zones difficiles, a-t-il encore indiqué. – VNA