Le président Vo Van Thuong (gauche) et le maire de Florence Dario Nardella. Photo : VNA

Exprimant sa joie de visiter Florence, connue comme le berceau de l'art de la Renaissance avec de nombreuses structures architecturales anciennes et des musées exposant des chefs-d'œuvre de peintres européens et de renommée mondiale, le président Vo Van Thuong a salué le développement dynamique de la région toscane et de la ville de Florence dans les domaines de l'art, du patrimoine conservation et tourisme durable.Eugenio Giani, pour sa part, a félicité Vo Van Thuong pour sa visite d'Etat réussie en Italie, affirmant qu'il s'agit d'une manifestation d'amitié et de solidarité entre les deux nations et de confiance dans le développement fort et dynamique des relations bilatérales dans les temps à venir.Félicitant le Vietnam pour sa position et son rôle croissants sur la scène mondiale, il a déclaré que la Toscane prévoyait de renforcer la coopération avec la province septentrionale de Vinh Phuc et d'étendre la collaboration avec d'autres localités vietnam iennes.Le maire de Florence Dario Nardella a exprimé le souhait d'attirer davantage d'étudiants vietnamiens dans la ville pour des études et des recherches, tout en intensifiant la collaboration avec les localités vietnamiennes dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la conservation du patrimoine culturel et de l'énergie.Il espérait également que Florence établirait une relation de jumelage avec une ville vietnamienne.Le président vietnamien a affirmé que le Vietnam attache de l'importance au renforcement du partenariat stratégique avec l'Italie et des liens entre les localités des deux pays en particulier.Saluant l'établissement d'une relation de coopération entre la Toscane et la province de Vinh Phuc, qui sert de modèle de coopération exemplaire entre les localités, il a appelé les villes et localités des deux pays à organiser conjointement des échanges culturels et interpersonnels, ainsi qu'à élargir coordination dans des domaines de force mutuelle, tels que le tourisme et l'industrie.