Tokyo (VNA) – Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a rencontré le président de la Chambre des représentants du Japon Hosoda Hiroyuki, lundi 26 septembre, dans le cadre de son voyage dans le pays pour assister aux funérailles nationales de feu le Premier ministre Abe Shinzo.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à gauche) et le président de la Chambre des représentants du Japon Hosoda Hiroyuki, le 26 septembre. Photo: VNA Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à gauche) et le président de la Chambre des représentants du Japon Hosoda Hiroyuki, le 26 septembre. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien a exprimé ses profondes condoléances pour le décès du défunt Premier ministre. Il a fait l’éloge des contributions spéciales d’Abe Shinzo aux relations Vietnam-Japon et à la promotion de la coopération parlementaire entre les deux pays ces dernières années.Il a affirmé que le Vietnam attache une grande importance et souhaite travailler avec le Japon pour renforcer leur partenariat stratégique étendu.Le chef de l’Etat vietnamien a suggéré que les deux parties continuent d’approfondir leur coopération multiforme conformément à la volonté de feu le Premier ministre Abe Shinzo, notamment en renforçant les échanges de délégations à tous les niveaux et la coopération entre les organes législatifs.Il a appelé la Chambre des représentants du Japon à soutenir l’aide du gouvernement japonais au Vietnam dans la construction d’une économie indépendante et autonome qui est largement et intensivement intégrée dans le monde grâce à la fourniture d’une aide publique au développement (APD); et à promouvoir la coopération en matière de commerce et d’investissement, ainsi que les échanges culturels et populaires.Pour sa part, le président de la Chambre des représentants du Japon a remercié le président Nguyên Xuân Phuc et les dirigeants vietnamiens d’avoir envoyé une haute délégation pour assister aux funérailles nationales de feu le Premier ministre Abe Shinzo.Il s’agit d’un geste spécial qui montre le respect des dirigeants vietnamiens pour le défunt Premier ministre japonais et la reconnaissance de son dévouement aux relations Vietnam-Japon, a-t-il déclaré.Le dirigeant japonais a rappelé le désir d’Abe Shinzo d’intensifier les relations Vietnam-Japon de son vivant, soulignant que feu le Premier ministre attachait une grande importance au rôle du Vietnam dans la région et s’était attaché à promouvoir la coopération globale entre les deux pays.Il a déclaré que pour le Japon, le Vietnam est un partenaire économique, commercial et de travail, affirmant le soutien de son pays à la promotion des relations, en particulier dans le développement des infrastructures, l’APD, le transfert de technologie, l’exportation des produits agricoles vietnamiens vers le marché japonais et la coopération dans le domaine du travail.Les deux parties ont convenu de poursuivre une coopération étroite sur les questions internationales et de soutenir le rôle et la position de l’ASEAN, contribuant ainsi à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde. – VNA