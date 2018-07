Séoul, 25 juillet (VNA) - Le président sud-coréen Moon Jae-in a ordonné mercredi 25 juillet l’envoi d’une équipe de secours au Laos après l’effondrement d’un barrage hydroélectrique construit par des sociétés sud-coréennes.

Encerclés par les eaux, les villageois sinistrés doivent chercher refuge sur les toits. Photo: XInhua

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Séoul, le porte-parole du Bureau présidentiel, Kim Eui-kyeom, a annoncé lors d’un point de presse que le président Moon avait ordonné au gouvernement d’élaborer de « fortes mesures de soutien » dont l’envoi d’une équipe de secours au Laos.

Les détails des mesures d’aide de la République de Corée, dont la taille de l’équipe d’urgence, seront décidés lors d’une réunion qui se tiendra plus tard dans la journée en présence d’officiels de niveau vice-ministériel de divers organes, a-t-il ajouté.

M. Moon a déclaré que l’identification de la cause de l’accident est en cours mais le gouvernement sud-coréen doit immédiatement participer aux efforts de secours d’urgence car des sociétés de ce pays sont aussi impliquées dans la construction du barrage.

Mercredi midi, l’agence de presse Xinhua, citant les informations du Bureau de l'administration de la province d'Attapeu, a fait savoir que la mort de 19 personnes avait été confirmée, tandis que 49 villageois sont toujours portés disparus.

Bounhom Phommasane, gouverneur du district de Sanamxay, a annoncé que quelques 6.000 villageois et 1.300 familles ont été victimes des inondations. Jusqu’à mercredi matin, 2.851 personnes ont été secourues.

Le gouvernement laotien a annoncé sur son site Internet que 34 personnes sont portées disparues et plus de 1.000 maisons sont influencées par le désastre.

D’une capacité installée de 410 MW et d’une production annuelle de 1.860 GWh, la centrale hydroélectrique Xepian-Xe Nam Noy est construite par la compagnie PNPC, une joint-venture établie en mars 2012 par SK E&C et KOWEPO (République de Corée), RATCH (Thaïlande) et la société publique laotienne LHSE.

Cet ouvrage, d’un coût total de 1,2 milliard de dollars, est le premier projet de BOT (construction-opération-transfert) déployé par les investisseurs sud-coréens au Laos. Les travaux ont été lancés en février 2013. Le barrage est achevé à 90% et sa production commerciale devrait débuter en 2019.-VNA