Le président Moon Jae-in. Photo: VNA



Séoul (VNA) – Le président Moon Jae-in a appelé lundi au renforcement de la coopération culturelle entre la République de Corée et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), affirmant que l'industrie culturelle était l'un des secteurs de croissance les plus prometteurs.

S'exprimant lors de l’ouverture d’un forum culturel tenu dans la ville portuaire de Busan en marge du Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée, à l'occasion du 30ème anniversaire de leurs relations de dialogue, le président Moon Jae-in a souligné que la vague sud-coréenne "Hallyu" avait commencé en Asie. Les contenus sud-coréens typiques ont d’abord touché l'Asie, et l'ASEAN était au centre de tout.

Le contenu culturel est, au-delà de la culture elle-même, le secteur de croissance le plus prometteur. La République de Corée sera désormais le partenaire de l’ASEAN dans le domaine du contenu culturel, a déclaré Moon Jae-in.

Le président sud-coréen a indiqué que le marché du contenu des pays de l’ASEAN connaissait une croissance annuelle de 8%.

"Lorsque l’ASEAN et la République de Corée se rencontreront, la culture de l’ASEAN pourra devenir rapidement une culture mondiale. Je propose de progresser ensemble vers le monde de la culture de l'ASEAN, issu de la culture sud-coréenne", a-t-il dit.

La République de Corée encouragera des échanges bilatéraux pour promouvoir la culture, la diversité culturelle et la créativité de l'ASEAN, notamment en développant l'éducation des jeunes dans les domaines de la culture et des arts, en créant une organisation commune de promotion du cinéma avec des contenus de la République de Corée et de l'ASEAN, a-t-il ajouté.



Plus de 600 invités ont assisté au forum culturel à Busan, dont plusieurs dirigeants des pays de l'ASEAN ainsi que des officiels gouvernementaux et des représentants de l'industrie culturelle. -VNA