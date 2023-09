Hanoi (VNA) – Le président Vo Van Thuong qui a reçu jeudi 21 septembre à Hanoi l’ambassadeur lao Sengphet Houngboungnuang venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam, s’est réjoui du développement constant des relations spéciales Vietnam-Laos.

Le président Vo Van Thuong (droite) serre la main de l’ambassadeur lao Sengphet Houngboungnuang venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam. Photo : VNA



Ces derniers temps, les relations de grande amitié, de solidarité particulière et de coopération globale entre le Vietnam et le Laos n’ont cessé de se renforcer, de se développer et ont atteint des résultats substantiels dans tous les domaines, a-t-il déclaré.

Les deux parties entretiennent des contacts de haut niveau. Les autorités, les localités et les habitants des deux pays cultivent leurs échanges et leur coopération réguliers. Grâce à la mise en œuvre efficace de leurs accords de coopération signés, les deux pays ont fait avancer la coopération bilatérale en matière d’économie, de commerce, de recherche théorique, de formation et de défense. Les deux parties se soutiennent et se partagent toujours sur les questions régionales et mondiales, a-t-il indiqué.

À chaque étape de développement du Vietnam, il y a toujours le soutien et l’assistance du Parti, de l’État lao et du peuple lao frère, a-t-il souligné, saluant les contributions importants de l’ambassadeur Sengphet Houngboungnuang à la promotion des relations vietnamo-lao.

En souhaitant le succès à l’ambassadeur Sengphet Houngboungnuang dans son futur poste, le chef de l’Etat a espéré que l’ambassadeur continuera à apporter plus de contributions au bon développement de l’amitié et des relations spéciales entre le Vietnam et la Laos.

Le diplomate lao s’est réjoui pour sa part des réalisations importantes de développement accomplies par le Vietnam sous la direction du Parti communiste du Vietnam, des rôles régionaux et internationaux importants que le pays a assumés, tels que président de l’ASEAN en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et l’élévation de ses relations avec certains pays, y compris les États-Unis.

L’ambassadeur Sengphet Houngboungnuang s’est dit convaincu que le Vietnam mettra en œuvre avec succès la résolution du 13e Congrès national du Parti, devenant ainsi un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Dans un contexte mondial difficile, les relations traditionnelles entre le Laos et le Vietnam se consolident et se renforcent de plus en plus. Les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États effectuent régulièrement des visites mutuelles, définissant de nombreuses orientations importantes pour la coopération vietnamo-lao, a-t-il fait valoir.

La coopération économique, commerciale et d’investissement a connu une belle croissance. Les entreprises vietnamiennes sont de plus en plus nombreuses à investir au Laos. Les échanges entre les localités et les peuples des deux pays se sont renforcés, a-t-il poursuivi.

L’ambassadeur lao a remercié les organes compétents vietnamiens d’avoir toujours aidé et créé les conditions lui permettant de mener à bien ses tâches au cours du mandat écoulé, affirmant que quel que soit le poste qu’il occupera, il s’efforcera toujours de contribuer à cultiver les relations entre les deux pays. – VNA