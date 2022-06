Hanoi (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc qui a reçu vendredi 17 juin à Hanoi la ministre et présidente de l’Office du président du Laos, Khemmani Pholsena, a réaffirmé les relations traditionnelles spéciales qui unissent les deux pays.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc reçoit la ministre et présidente de l’Office du président du Laos, Khemmani Pholsena à Hanoi, le 17 juin. Photo: VNA

Le Vietnam se tient toujours aux côtés du Laos frère et oeuvre au mieux avec le Parti, l’État et le peuple lao pour préserver, protéger et cultiver la grande amitié et la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays, a-t-il déclaré.

Il a salé la visite au Vietnam de la responsable lao comme une activité célébrant l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos 2022 en l’honneur des 60 ans des relations diplomatiques Laos-Vietnam et des 45 ans du Traité d’amitié et de coopération Laos-Vietnam.

Le chef de l’Etat a hautement apprécié les réalisations importantes enregistrées par le peuple lao ces derniers temps dans le contexte de la situation régionale, mondiale et de l’épidémie de Covid-19 en évolution complexe.

Il s’est déclaré convaincu que sous la direction du secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith et du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), le Laos surmontera toutes les difficultés et défis et mettra en œuvre avec succès la résolution du 11e Congrès du PPRL et le 9e Plan quinquennal de développement socio-économique pour construire un Laos indépendant, autonome et prospère.

Dans le contexte de l’intégration internationale profonde et de la nouvelle situation actuelle, les deux offices présidentiels doivent promouvoir l’application de la technologie numérique pour mener à bien leur travail de conseil et d’information des activités du président et du vice-président de la République ainsi que leur travail logistique au service des hauts dirigeants, a-t-il indiqué.

La ministre et présidente de l’Office du président du Laos, Khemmani Pholsena, a transmis les salutations du secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith et d’autres hauts dirigeants du Laos au président Nguyên Xuân Phuc.

Le PPRL, l’Etat lao apprécient hautement la visite du président Nguyên Xuân Phuc au Laos en août 2021 et celle de la vice-présidente lao Pany Yathotou au Vietnam en avril 2022, a-t-elle fait savoir, félicitant le Vietnam pour l’organisation réussie des SEA Games 31 et de la 3e session de la 15e Assemblée nationale.

Elle a exprimé son espoir que le président Nguyên Xuân Phuc continuera à prêter attention et à créer des conditions permettant aux deux offices présidentiels de travailler en étroite collaboration à de nombreuses activités pragmatiques et efficaces. – VNA