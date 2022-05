Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a salué mardi 17 mai les contributions de 1.119 minorités ethniques de prestige de la province de Tuyên Quang (Nord) à la conservation et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles des ethnies dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Le président Nguyên Xuân Phuc recevant une délégation des minorités ethniques de prestige de la province de Tuyên Quang. Photo : VNA

Le Parti et l’Etat considèrent toujours les affaires relatives aux minorités ethniques comme une tâche stratégique dans la cause révolutionnaire de notre pays, a-t-il affirmé en recevant une délégation des personnes de prestige issues de groupes ethniques minoritaires de Tuyên Quang.

Le Parti et l’Etat prêtent toujours attention à la direction de la mise en œuvre des politiques, des projets de développement socio-économique pour assurer la sécurité et la défense des zones de minorités ethniques et montagneuses et améliorer la vie matérielle et spirituelle des membres des minorités ethniques, réduire l’écart de développement entre les zones montagneuses et les zones de plaine, a-t-il poursuivi.

L’Assemblée nationale a récemment adopté la résolution n°88/2019/QH14 approuvant le Plan global de développement socio-économique des zones de minorités ethniques et montagneuses pour la période 2021-2030, a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat a constaté avec joie de nombreux changements de la physionomie de la province de Tuyên Quang où cohabitent 20 ethnies dont les minorités ethniques représentent 56,7%. Le niveau de vie de la population s’améliore de jour en jour, le taux de pauvreté diminue rapidement, la couverture forestière est élevée, l’identité culturelle des ethnies est préservée.

Le président Nguyên Xuân Phuc pose avec les minorités ethniques de prestige de la province de Tuyên Quang. Photo : VNA

Il a cependant estimé que les politiques pour les personnes de prestige laissent encore à désirer, d’où la nécessité de remédier aux lacunes et limites et de peaufiner et de bien mettre en œuvre ces politiques pour promouvoir davantage le rôle des personnes de prestige dans les zones de minorités ethniques, contribuant à la mise en œuvre efficace des affaires ethniques du Parti et de la politique relative aux minorités ethniques de l’État.

Les patriarches de village, les chefs de hameau, les personnes de prestige sont des personnes modèles et exemplaires servant d’appui pour tous les autres appuis, a-t-il indiqué, rappelant les remarques du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Le président Nguyên Xuân Phuc a indiqué croire et souhaiter que les personnes de prestige continuent de donner le bon exemple à leurs descendants et à la communauté, représentent un facteur actif dans les mouvements locaux pour inciter les minorités ethniques à conjuguer leurs efforts dans le développement socio-économique, la participation au maintien de la sécurité et de l’ordre. – VNA