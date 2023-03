Hanoi (VNA) - Le président Vo Van Thuong a salué les efforts de Hanoi dans la mise en œuvre de la stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation lors d’une conférence tenue mercredi 29 mars à Hanoi sur le bilan des 10 ans de mise en oeuvre de la résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat sur la stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation.

Le président Vo Van Thuong lors de la conférence, à Hanoi, le 29 mars. Photo: VNA

Le chef de l’Etat, également chef du Comité de pilotage pour la construction du projet de bilan des 10 ans de mise en oeuvre de la résolution, a déclaré que Hanoi avait maintenu la sécurité politique, l’ordre et la paix sociaux, assurant la sécurité absolue des grands événements politiques du Parti et de l’État.

Il a demandé au Comité municipal du Parti de continuer à maintenir la défense et la sécurité nationales comme une tâche importante et régulière.

Hanoi devrait intensifier le travail de communication pour sensibiliser le public à la construction et à la défense nationales, déjouer les complots des forces hostiles et combiner étroitement la défense et la sécurité nationales avec le développement socio-économique et culturel et les affaires extérieures, a-t-il poursuivi.

Le dirigeant a indiqué que le développement économique doit aller de pair avec le développement social et culturel et le bien-être social, exhortant la capitale à accorder plus d’attention à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles.

Il a également souligné les tâches d’édification et de remodelage du Parti et du système politique, la lutte contre la corruption et les vices, la rénovation du travail de mobilisation de masse et l’élargissement des échanges avec d’autres localités à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Le même jour, le président Vo Van Thuong, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, a remis l’Ordre Hô Chi Minh à Pham Quang Nghi, ancien membre du Bureau politique et ancien secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, en reconnaissance de ses grandes contributions à l’oeuvre révolutionnaire du Parti et de la nation. – VNA