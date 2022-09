Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc est allé mercredi 28 septembre rendre hommage à la mémoire du regretté Premier ministre japonais Abe Shinzo et présenter ses condoléances à madame Abe Akien, l’épouse de feu le Premier ministre japonais, à sa résidence privée.

Madame Abe Akien pose une gerbe de fleurs en mémoire de feu le Premier ministre japonais Abe Shinzo lors de la cérémonie de funérailles nationales à Tokyo. Photo : VNA

Le chef de l'Etat et madame Abe Akien ont passé en revue les bons sentiments et les souvenirs profonds des rencontres et des échanges entre le président et feu le Premier ministre Abe Shinzo, notamment lors de sa visite à Quang Nam et Hôi An, dans le cadre de la Semaine du Sommet de l'APEC 2017.

Il a hautement apprécié les efforts de feu le Premier ministre japonais pour le développement du Japon ainsi que les sentiments et les contributions de feu le Premier ministre japonais et de son épouse aux relations de coopération Vietnam-Japon.

Madame Abe Akie a sincèrement remercié le président et d’autres hauts dirigeants vietnamiens pour leurs sentiments et leur estime spéciaux pour feu le Premier ministre Abe Akie et les membres de sa famille. Elle a fait savoir qu’elle continuera à s’intéresser et à soutenir le développement croissant des relations Vietnam-Japon dans les temps à venir.

Le président Nguyên Xuân Phuc et le président du Conseil international d’échange d’amitié japonaise Ken Matsuzawa. Photo : VNA

Lors de son séjour au Japon, le président Nguyên Xuân Phuc a reçu notamment le président de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam et ancien secrétaire général du Parti libéral-démocrate Nikai Toshihiro, l’ancien Premier ministre japonais Suga Yoshihide, le président du Conseil international d’échange d’amitié japonaise Ken Matsuzawa, les gouverneurs des préfectures de Gunma, Tochigi et Kanagawa, des anciens ambassadeurs du Japon au Vietnam et des intellectuels vietnamiens au Japon.

Le président Nguyên Xuân Phuc et le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji. Photo : VNA

Pour le Vietnam, feu le Premier ministre Abe Shinzo est un grand ami proche et intime qui s’est dévoué à cultiver les relations Vietnam-Japon et a pris des décisions décisives pour contribuer de manière importante à pousser les relations bilatérales à faire des progrès extraordinaires durant ces dernières années, a-t-il déclaré.



Pour le Vietnam, feu le Premier ministre Abe Shinzo est un grand ami proche et intime qui s'est dévoué à cultiver les relations Vietnam-Japon et a pris des décisions décisives pour contribuer de manière importante à pousser les relations bilatérales à faire des progrès extraordinaires durant ces dernières années, a-t-il déclaré.

Saluant les contributions de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam au renforcement du partenariat stratégique étendu Vietnam-Japon, le chef de l'Etat a remercié son président Nikai Toshihiro et l'ancien Premier ministre Suga Yoshihide pour leurs contributions aux liens bilatéraux.

Le président Nguyên Xuân Phuc avec les anciens ambassadeurs du Japon au Vietnam. Photo : VNA

Les responsables japonais ont pour leur part affirmé continuer à soutenir et à intensifier les relations parlementaires bilatérales, à promouvoir la coopération dans l'économie, le commerce, l'aide publique au développement, le travail, la coopération décentralisée entre les deux pays.

Dans l’après-midi du 28 septembre, le président Nguyên Xuên Phuc et la haute délégation vietnamienne l’accompagnant ont quitté Tokyo pour regagner le Vietnam, terminant leur voyage pour assister aux funérailles nationales de feu le Premier ministre japonais Abe Shinzo. – VNA