Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a rencontré mercredi 2 novembre à Hanoi des personnes modèles de la province montagneuse septentrionale de Hà Giang, les exhortant à poursuivre leur rôle dans le développement socio-économique et la défense nationale.

Le président Nguyên Xuân Phuc serre la main d'une personne modèle de Hà Giang. Photo: VNA



Les personnes modèles représentent 1.983 personnes de bonne réputation à Hà Giang qui ont donné l’exemple dans les mouvements d’émulation patriotique et ont apporté des contributions significatives au développement socio-économique et à la sécurité et à l’ordre.Le chef de l’Etat a salué les efforts déployés par les représentants pour encourager les résidents locaux à suivre les directives et les politiques du Parti et les lois de l’État, ainsi que leur rôle clé dans le travail de communication, en aidant à éliminer les coutumes malsaines et à préserver et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles de Hà Giang, où les minorités ethniques représentent près de 90% de la population locale.Pour promouvoir le rôle des personnes de bonne réputation, en particulier dans les minorités ethniques, il a demandé aux ministères, agences et localités, y compris la province de Hà Giang, de compléter et de perfectionner les politiques pertinentes et de continuer à matérialiser celles qui ont été émises.