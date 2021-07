Le président Nguyen Xuan Phuc (Centre) et quatre vice-Premiers ministres nommés. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a présidé mardi soir 28 juillet à Hanoï une cérémonie d'annonce et de remise des décisions de nomination du président aux membres du gouvernement pour le mandat 2021 - 2026.

S'exprimant lors de la cérémonie, M. Phuc a exprimé son souhait que tous les membres du gouvernement continuent de valoriser les réalisations ; de régler les lacunes et les faiblesses ; bien saisir et appliquer strictement la Résolution du 13e Congrès national du Parti dans la direction et l'administration.

Le gouvernement et le Premier ministre continuent d'exercer efficacement les missions et pouvoirs assignés, conformément à la Constitution et à la loi ; édifier un gouvernement unifié, dynamique et drastique et un appareil gouvernemental et un système administratif d'État d’intégrité, de démocratie, de discipline, d’innovation et de créativité, pour un fonctionnement efficace et efficient.

Au nom des membres du gouvernement pour le mandat 2016-2021, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement s'était engagé à servir la Patrie et le peuple, à respecter la loi et à se conformer à la loi, aux fonctions, aux tâches et aux pouvoirs stipulés par la Constitution et la loi.

M. Chinh a déclaré que le gouvernement avait identifié deux tâches clés, aussi approuvées par l'Assemblée nationale : lutte efficace contre le coronavirus et mise en œuvre des objectifs de développement socio-économique. Le gouvernement s’est engagé à assurer la sécurité sociale, la sécurité des personnes et la sécurité nationale, l'intégration internationale.

La prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 sont aujourd'hui considérés comme des tâches importantes et urgentes.

Le gouvernement s'associera au système politique et au peuple pour freiner la propagation du virus mortel en appliquant strictement les réglementations sur la prévention et le contrôle des épidémies, et accélération de la stratégie de vaccination, a-t-il conclu. - VNA