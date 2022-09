Hanoi (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a affirmé vendredi 16 septembre à Hanoi à des scientifiques internationaux et à des Prix Nobel que les sciences et technologies sont parties intégrantes de la politique nationale du Vietnam.

La résolution du 13e Congrès du Parti, la Stratégie décennale de développement socio-économique pour 2021-2030 avec une vision à l’horizon 2045 soulignent l’aspiration à un Vietnam puissant, a-t-il déclaré aux scientifiques venus au Vietnam pour un colloque international dans le cadre de la 18e édition des "Rencontres du Vietnam".Les sciences et technologies sont déterminées comme une politique nationale de première importance, et une force motrice clé pour le développement d’une industrie moderne, la croissance élevée et durable, a-t-il souligné.Une bonne cinquantaine de scientifiques et chercheurs de premier plan mondial dans plusieurs domaines ont participé au collque international "Science, éthique et développement humain" tenu du 13 au 16 septembre à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre).

Le président Nguyên Xuân Phuc posant avec des scientifiques internationaux et à des Prix Nobel à Hanoi, le 16 septembre. Photo: VNA

Le chef de l’Etat a hautement apprécié le thème du colloque avec des contenus proches de la vision et de la stratégie de développement du Vietnam – il s’agit de l’association harmonieuse entre la science, l’éthique et le développement, et du placement du peuple au centre.Il a indiqué que les opinions des scientifiques lors du colloque feront l’objet d’un bon accueil du ministère des Sciences et des Technologies à des fins de référence pour l’élaboration des politiques et le travail de gestion.Le Vietnam s’efforce de mettre en œuvre les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Les décisions du Vietnam sont toutes orientées vers le développement durable. L’application des progrès scientifiques, technologiques et l’allocation des ressources ne doivent pas soutenir une croissance élevée mais négliger les intérêts du peuple et détruire l’environnement, a-t-il fait savoir.Les "Rencontres du Vietnam", organisées par l’association éponyme présidée par le professeur de physique Trân Thanh Vân, constituent un rendez-vous d’échange, attirant des scientifiques de renom du monde entier venus discuter des récentes recherches dans les domaines de la physique des particules, de l’astronomie et des nanotechnologies. – VNA