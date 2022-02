Da Nang, 1er février (VNA) - Le membre du Bureau politique et président de l'État, Nguyen Xuan Phuc, a conduit une délégation à se rendre à Da Nang le 1er février, premier jour du Nouvel An lunaire, pour adresser ses vœux de Nouvel An aux agences et aux unités des forces armées de la ville.

Photo : VNA

Au haut commandement militaire de la ville, le chef de l'Etat a transmis ses meilleurs vœux aux officiers et soldats des forces armées de la ville.Selon le colonel Nguyen Quoc Hung, commandant en chef du haut commandement militaire de Da Nang, la sécurité politique, l'ordre social et la défense dans la ville ont été maintenus.En plus de protéger la frontière terrestre et maritime ainsi que d'assurer la sécurité lors d'événements importants dans le pays, les forces se sont étroitement coordonnées avec les agences compétentes dans la prévention et le contrôle du COVID-19, a-t-il déclaré.Le président Nguyen Xuan Phuc a salué les efforts et les réalisations des forces militaires, de la sécurité publique et des gardes-frontières de la ville l'année dernière, qui ont aidé la ville à contenir la pandémie de COVID-19.Il a également salué leur performance dans la construction de forces armées fortes et du Parti ainsi que le travail de mobilisation de masse. Il a demandé aux forces de continuer à se renforcer afin de bien mettre en œuvre toutes les politiques émises par le Parti et l'Etat.Toujours le 1er février, le président Nguyen Xuan Phuc et la délégation ont rendu visite aux responsables du comité du Parti de l’arrondissement de Hai Chau et du comité populaire du quartier de Thuan Phuoc dans l’arrondissement. - VNA