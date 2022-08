Hanoï, 1er août (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a présenté ses plus sincères condoléances à la police populaire et aux familles de trois pompiers décédés alors qu'ils combattaient un incendie dans un bar karaoké dans l’arrondissement de Câu Giây, à Hanoï, le 1er août après-midi.

Photo : VNA

Les morts ont été nommés Dang Anh Quân, chef de l'équipe de prévention et de contrôle des incendies de la police de Câu Giây, Do Duc Viêt et Nguyên Dinh Phuc.L'incendie s'est déclaré au dernier étage du bâtiment de six étages, qui était autrefois un bar karaoké avant de fermer pour réparations.L'enquête sur l'affaire est en cours.- VNA