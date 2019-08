Le président philippin, Rodrigo Duterte. Photo: Internet



Manille, 8 août (VNA) - Le président philippin, Rodrigo Duterte, a ordonné à la Police nationale philippine (PNP) de recruter et de former jusqu'à 10.000 soldats de forces spéciales d'élite afin de lutter contre la menace croissante des groupes terroristes aux Philippines affiliés à l'État islamique.



"Nous sommes confrontés sur de nombreux fronts. J'ai besoin de plus de soldats. J'aurais besoin d'environ de 7.000 à 10.000 soldats de la Force d’action spéciale puisque les problèmes s'aggravent", a déclaré le président philippin dans un discours prononcé jeudi devant des officiers de la PNP nouvellement promus au palais présidentiel.



Il a ordonné au général en chef du PNP, Oscar Albayalde, de commencer le processus de recrutement, soulignant la nécessité de « faire face à des dangers à venir » en raison de la migration de militants de l'État islamique en Asie du Sud-Est.



Les autorités philippines ont accusé les groupes locaux affiliés à l'EI tels que Abu Sayyaf et Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) d'avoir hébergé des combattants étrangers qui ont réussi à se glisser dans le pays.



Le général Cirilito Sobejana, commandant du commandement des forces armées des Philippines au Mindanao occidental, a déclaré le mois dernier que BIFF et Abu Sayyaf hébergeaient au moins sept terroristes étrangers à Mindanao pour former des Philippins à devenir des kamikazes. -VNA