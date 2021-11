Le président Nguyen Xuan Phuc quitte Genève, terminant avec succès sa visite officielle en Suisse. Photo : VNA



Berne (VNA) - Dans la matinée du 29 novembre (heure locale), le président Nguyen Xuan Phuc a quitté Genève, terminant avec succès sa visite officielle en Suisse du 25 au 29 novembre à l'invitation du président suisse Guy Parmelin.



Sa visite a illustré la volonté du Vietnam de promouvoir des relations multiformes et substantielles avec la Suisse. Elle a également confirmé la politique du Vietnam d'attacher de l'importance à la coopération avec les Nations Unies ainsi qu'avec les organes onusiens basés en Suisse. Elle avait en outre pour objet de mobiliser un soutien pour les efforts contre le COVID-19, la reprise et le développement socio-économiques du Vietnam.



Lors de leur entretien, les présidents Nguyen Xuan Phuc et Guy Parmelin ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des sciences et technologies, de l'éducation et la formation, en vue d'établir un cadre de partenariat sur l'innovation.



Le président suisse a estimé que le Vietnam est un partenaire utilisant efficacement des aides publiques au développement (APD) et le gouvernement suisse a décidé d’accorder 70 millions de francs suisses d'APD au Vietnam au cours de la période 2021-2024, en privilégiant la protection de l'environnement et la réforme économique.



Lors de la conférence de presse conjointe, le président suisse Guy Parmelin a affirmé que le Vietnam est un pays prioritaire dans la politique de coopération économique de la Suisse. Selon lui, la signature d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) produira des effets positifs dans les temps à venir.



Les présidents vietnamien et suisse ont également coprésidé un Sommet d’affaires entre leurs pays, avec la participation d’une centaine d’entreprises.



Pendant son séjour à Berne, le chef de l’Etat vietnamien a également rencontré d’autres personnalités suisses, des entrepreneurs locaux et des amis du Vietnam.



A Genève, le président vietnamien a eu des séances de travail avec des dirigeants de l’Office des Nations Unies à Genève et de plusieurs organes onusiens. Lors de ces rencontres, Nguyen Xuan Phuc a remercié les organes onusiens pour leur soutien au Vietnam et leur a proposé de continuer à aider le pays dans l’accès aux vaccins contre le coronavirus, dans la réalisation de la vaccination, ainsi que dans la reprise et le développement socio-économique de façon durable.



Les dirigeants des organes onusiens ont déclaré apprécier les contributions du Vietnam aux activités des Nations Unies, ainsi que ses efforts dans la résilience au changement climatique, la défense des drois de l’Homme et la réalisation des Objectifs de Développement durable. Ils ont affirmé être prêts à coopérer avec le Vietnam dans les domaines d’intérêt commun.



Dans le cadre de la visite officielle du président Nguyen Xuan Phuc en Suisse, ont eu lieu de nombreuses activités bilatérales entre des ministères, agences et organes vietnamiens avec des partenaires suisses et des organes onusiens. -VNA