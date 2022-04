Le président Nguyen Xuan Phuc rend visite aux forces armées de la première zone militaire. Photo : VNA

Thai Nguyen, 25 avril (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc, président du Conseil de défense et de sécurité et commandant des forces armées populaires, a effectué le 25 avril une visite de travail dans le commandement de la première zone militaire dans la province septentrionale de Thai Nguyen.Le lieutenant-général Nguyen Hong Thai, commandant de la première zone militaire a fait rapport sur l'exécution des tâches militaires et de défense en 2021 et les premiers mois de 2022.La première région militaire s'est récemment coordonnée avec d'autres forces pour organiser avec succès le 7e échange d'amitié de défense des frontières entre le Vietnam et la Chine dans la province de Cao Bang, contribuant à affirmer les efforts déployés par les deux pays et leurs armées pour la construction d’une frontière de paix, d'amitié, la stabilité, la coopération et le développement, a-t-il déclaré.Le président Nguyen Xuan Phuc a salué la haute responsabilité, la détermination et les réalisations exceptionnelles des forces armées locales au cours des 77 dernières années depuis la création de la région, notamment dans la lutte contre les ennemis étrangers, l'accomplissement des tâches militaires et de défense, la contribution au développement socio-économique, l'aide en cas de catastrophe naturelle et la réponse au COVID-19, et le déploiement des efforts diplomatiques.Il a demandé aux dirigeants et aux commandants de la première zone militaire d'avoir une bonne compréhension de la situation, de prévoir les scénarios possibles, de découvrir les complots de sabotage et les activités de sabotage par des forces hostiles, de protéger fermement chaque centimètre de territoire du pays et de rester proactifs en toutes circonstances.Le chef de l'État a exigé la construction d'une organisation forte du Parti dans la région et l'amélioration continue de la direction et de la capacité de combat de ses unités subordonnées du Parti et des membres du Parti.Il est nécessaire de renforcer la protection de la politique intérieure et des fondements idéologiques du Parti, lutter efficacement contre les points de vue erronés et réactionnaires des forces hostiles, en particulier dans le cyberespace et veiller à ce que les forces armées locales aient un courage politique vraiment inébranlable, restent absolument fidèles au Parti, à la Patrie et au peuple, et soient prêtes à combattre et à vaincre les envahisseurs, selon le président Nguyen Xuan Phuc. – VNA