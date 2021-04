Le président de l'État Nguyen Xuan Phuc brûle des bâtonnets d'encens en l’honneur des rois Hung. Photo: VNA

Phu Tho (VNA) - Le chef de l'État Nguyen Xuan Phuc est allé mercredi rendre hommage aux rois Hung dans la ville de Viêt Tri, province de Phu Tho (Nord).

Plusieurs dirigeants du Parti, de l'État et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, des responsables de ministères et services de ressort central ainsi que de la province de Phu Tho, outre de nombreux Vietnamiens dans et hors du pays, étaient présents lors de la cérémonie de l'anniversaire de la mort des rois Hung.



La cérémonie de culte aux rois Hung a commencé à 6h00 le 21 avril, soit le 10e jour du 3e mois lunaire, dans le temple Thuong (Supérieur) situé sur la montagne Nghia Linh, au sein des vestiges historiques de ces rois fondateurs du pays, selon les rites nationaux.



Dans son allocution, le président du Comité populaire provincial de Phu Tho, Bui Van Quang, a exprimé ses sentiments et sa profonde reconnaissance envers les ancêtres, les informant des performances importantes enregistrées par le pays dans l'oeuvre de Renouveau, d'intégration au monde et de développement national.

Les Vietnamiens rendent hommage à leurs ancêtres. Photo: VNA



Le président Nguyen Xuan Phuc, en compagnie de délégués des ressorts central et local, est allé déposer des gerbes de fleurs et offrir de l’encens au tombeau du 6e roi Hung. Ils sont ensuite allés déposer des corbeilles de fleurs devant un bas-relief montrant l’Oncle Ho s’entretenant avec des cadres et soldats de la division Tien Phong le 19 septembre 1954.

L’anniversaire de la mort des rois Hung, qui a lieu du 10e jour du 3e mois lunaire chaque année, est l'opportunité de commémorer et de glorifier ces premiers souverains du Vietnam. Cette fête, véritable retour aux sources, est célébrée par tous les Vietnamiens, vivant dans le pays et partout dans le monde.

Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc s'est rendu dans la commune de Tu Xa, qui satisfaisait déjà aux normes de la Nouvelle Ruralité, du district de Lam Thao, province de Phu Tho. Il a visité certains ouvrages publics tels que marché, stade et système de transport de la commune et a rencontré des habitants locaux.

Le chef de l'État a félicité l'organisation du Parti, les autorités et les habitants de la commune pour ses performances dans l'édification de la Nouvelle ruralité ces derniers temps. Il a également souligné qu'une localité rurale de nouveau style avait besoin d'un système éducatif avancé et de qualité, de services médicaux solides et de bonnes conditions de vie. Il leur a demandé de renforcer l'application des sciences et technologies, du commerce électronique dans la production pour développer des produits OCOP (Une commune, un produit) au service des marchés.

Outre le développement socio-économique, il est nécessaire aussi de s'intéresser aux ménages démunis, aux invalides de guerres, aux proches des héros morts pour la Patrie, afin que personne ne soit laissé pour compte, a-t-il souligné. -VNA