Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitry Medvedev. Photo: VNA

Moscou (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le président Nguyen Xuan Phuc, également président du Conseil national de défense et de sécurité du Vietnam, a eu le 1er décembre à Moscou une rencontre avec le vice-président du Conseil de sécurité russe et président du Parti Russie unie, Dmitry Medvedev.

Le chef de l'État a déclaré apprécier le rôle du Parti Russie unie, qui est renforcé de plus en plus sous la direction de Dmitry Medvedev, apportant une contribution importante au développement et à la croissance de la Fédération de Russie.

Dmitry Medvedev, de son côté, a hautement apprécié les significations de la visite de Nguyen Xuan Phuc, contribuant à ouvrir une nouvelle phase de développement des relations entre la Russie et le Vietnam. Il a affirmé que le Conseil de sécurité russe continuerait de soutenir la coopération entre les deux pays dans divers domaines.

S’agissant de la coopération entre le Vietnam et la Russie, les deux parties se sont réjouies de constater que les relations entre les deux pays avaient obtenu de nombreux résultats positifs dans des domaines stratégiques tels que la défense, la sécurité, l'énergie, le pétrole et le gaz.

Elles ont convenu de promouvoir davantage la coopération Vietnam-Russie dans tous les domaines, y compris la coopération entre les ministères vietnamiens de la Défense et de la Sécurité publique et le Conseil de sécurité russe.

Nguyen Xuan Phuc et Dmitry Medvedev ont hautement apprécié la coopération étroite et fiable entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti Russie unie, avec des échanges de délégations réguliers et des contacts maintenus dans des cadres tant bilatéraux que multilatéraux. Ils ont affirmé que la coopération entre les deux Partis jouait un rôle important pour le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

A cette occasion, le président Nguyen Xuan Phuc a transmis à Dmitry Medvedev les salutations et l'invitation à se rendre au Vietnam du secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong. –VNA