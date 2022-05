Le président Nguyen Xuan Phuc et le président du parlement de Singapour Tan Chuan-Jin. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 19 mai à Hanoï le président du parlement de Singapour Tan Chuan-Jin, estimant que la croissance commerciale entre les deux pays était très positive, avec de nombreux projets singapouriens investissant au Vietnam.

Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Parc industriel Vietnam-Singapour était considéré comme un symbole de la coopération économique entre les deux pays. Il a souhaité que les deux parties renforcent la coopération dans la formation des ressources humaines car c'est la base la plus solide du développement socio-économique du pays.

Le président du parlement de Singapour, Tan Chuan Jin, a précisé que 2023 serait l’année de fêter le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, il y aurait de nombreuses activités de commémoration. En particulier, le Premier ministre de Singapour souhaite se rendre au Vietnam à cette occasion.

Le dirigeant singapourien a exprimé son impression devant l'organisation par le Vietnam des 31èmes Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31). C’est une bonne occasion pour promouvoir les échanges entre les deux peuples.

Il a estimé que le protocole d'accord signé entre les deux organes législatifs constituait la base importante pour resserrer les relations de coopération et contribuait au développement économique des deux parties.

Selon Nguyen Xuan Phuc, outre l’économie, les secteurs exécutif, judiciaire et législatif ont été renforcés. Outre la culture, l'éducation et le tourisme, la sécurité et la défense sont les domaines de coopération solide entre le Vietnam et Singapour.

Souhaitant que les deux pays maintiennent la position commune de l'ASEAN, dans les enceintes internationales, sur le respect du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 en matière de règlement pacifique des différends, de garantie de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, Nguyen Xuan Phuc a demandé au parlement de Singapour et à l'Assemblée nationale du Vietnam de maintenir cette position de l'ASEAN lors des forums régionaux comme forums parlementaires multilatéraux. - VNA