Le président Nguyen Xuan Phuc lors de la rencontre avec des électeurs. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc et la délégation de l'Assemblée nationale de Ho Chi Minh-Ville ont rencontré le 11 mai, en présentiel et en ligne, des électeurs des districts de Hoc Mon, Cu Chi et la ville de Thu Duc avant la 3e session de la 15e Assemblée nationale.

Les électeurs ont précisé de nombreux problèmes actuels en suspens tels que l'éducation, l'investissement dans les infrastructures, le logement pour les personnes à faible revenu, la nouvelle zone urbaine de Thu Thiem... Ils ont souhaité que le ressort central dispose bientôt de mécanismes et de politiques spécifiques pour que la ville de Thu Duc Ville puisse se développer à la mesure de son potentiel.

S'exprimant lors de la rencontre, le président Nguyen Xuan Phuc a hautement apprécié les électeurs de Ho Chi Minh-Ville pour avoir soulevé de nombreuses questions liées au développement de la ville et du pays. Les commentaires se sont concentrés sur des questions telles que le traitement des plans suspendus et des projets en retard ; la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs ; les politiques pour les personnes âgées ; les questions de sécurité sociale, de violence domestique...

Il a hautement apprécié les efforts du peuple et de l’autorité de la ville dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, dans le travail de la sécurité sociale ainsi que son rétablissement rapide et son retour vite à la vie normale.

Le chef de l’Etat a également noté que la ville rencontrait encore de nombreux obstacles et difficultés. Par conséquent, la ville doit se développer de manière dynamique, promouvoir le développement de l'économie et de la société pour prendre soin de la vie d'environ 10 millions de personnes.

Le président Nguyen Xuan Phuc a annoncé que la 3e session de la 15e Assemblée nationale examinerait et approuverait certains projets importants à Ho Chi Minh-Ville et à Hanoï ainsi que les mécanismes et les politiques spécifiques pour Ho Chi Minh Ville. - VNA