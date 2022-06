Hanoi (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a rencontré , mercredi, 29 juin, à Hanoï des dignitaires caodaïstes.

L’État s’applique à défendre la liberté religieuse et à créer un environnement favorable aux activités religieuses, dont celles des caodaïstes, a souligné le président Nguyên Xuân Phuc. Les autorités s’intéressent aussi à améliorer les conditions de vie des croyants et à protéger leurs droits de citoyen, a-t-il précisé.



Le chef de l’État souhaite que sous la direction des églises et institutions caodaïstes, les pratiquants observent strictement la loi et participent à la lutte contre toute tentative de diviser le bloc de grande union nationale et de porter atteinte au développement et à la stabilité du pays.



Le président Nguyên Xuân Phuc a exprimé son espoir que les églises et les organisations Cao Dai resteront unies et guideront leurs près de trois millions de fidèles à pratiquer conformément aux principes et objectifs de la religion.

Il les a également appelés à valoriser le patriotisme, à s'associer aux autorités pour lutter contre les forces hostiles qui profitent des activités religieuses pour saboter l'État et le développement national, et à encourager les fidèles à lutter pour une vie prospère et heureuse.

Pour leur part, les représentants de Cao Dai ont déclaré qu'ils espéraient que le président et les autorités à tous les niveaux continueraient à créer des conditions favorables aux activités de leurs églises et organisations, les aideraient à développer leurs relations extérieures et à construire et moderniser des lieux de culte.- VNA