Quang Nam, 28 décembre (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a rencontré le 28 décembre d'anciens responsables de la province centrale de Quang Nam à l'occasion de la 550e année du nom de Quang Nam et du 25e anniversaire du rétablissement de la province.

Photo : VNA

S'exprimant lors de la rencontre, le président a salué Quang Nam, en tant que l'une des provinces les plus pauvres du pays d’auparavant, pour être devenue l'une des 14 localités contribuant au budget de l'État depuis des années.

Il a déclaré que la province avait choisi la bonne voie et la bonne méthode de développement, en mettant l'accent sur l'industrie, en particulier l’industrie auxiliaire et de mécanique, les services touristiques et l'agriculture.

Le président Nguyên Xuân Phuc a exhorté à Quang Nam de continuer à développer une infrastructure synchrone au service du développement socio-économique, en particulier les aéroports et les ports maritimes à grande échelle, attirant les investissements dans la zone économique ouverte de Chu Lai, ainsi que de travailler en étroite collaboration avec Da Nang, Thua Thien-Hue, Quang Ngai, Binh Dinh et Khanh Hoa pour le développement.

Depuis son rétablissement en 1997, la croissance économique de Quang Nam a atteint 9% par an en moyenne, aidant l'économie locale à se développer de plus de 40 fois.

Le tourisme a connu un développement rapide. En 2019, la province a accueilli près de 8 millions de visiteurs, dont 4,5 millions d'étrangers. Ses patrimoines culturels mondiaux comme l'ancienne ville Hôi An, le sanctuaire de My Son, ainsi que la réserve mondiale de biosphère Cu Lao Cham, sont devenus des destinations touristiques régionales et nationales clés.

Comme prévu, une cérémonie aura lieu ce soir pour le 550e anniversaire du nom de Quang Nam et les 25 ans du rétablissement de la province, dans le but d'honorer les bonnes valeurs traditionnelles, ainsi que de souligner le rôle et les grandes contributions des habitants de Quang Nam à la construction et à la défense nationales.

En 1471, le roi Lê Thanh Tông a publié un décret établissant la treizième unité administrative de Dai Viet, ancien nom du Vietnam, avec le nom de Quang Nam Thua Tuyen Dao, qui comprend les villes de Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai et Binh Dinh actuellement. Le nom Quang Nam (expansion vers le Sud) a une grande importance historique tout au long du développement du Vietnam. - VNA