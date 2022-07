Le président Nguyên Xuân Phuc (droite) et l'ambassadrice néerlandaise Elsbeth Akkermann. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a reçu le 12 juillet à Hanoï les ambassadeurs des Pays-Bas, Elsbeth Akkermann, et de Suisse, Ivo Sieber, venus prendre congé au terme de leur mandat au Vietnam.

Lors de la rencontre avec l'ambassadrice néerlandaise Elsbeth Akkermann, le président Nguyên Xuân Phuc a déclaré apprécier ses contributions actives au développement du partenariat intégral entre le Vietnam et les Pays-Bas dans tous les domaines.

Selon lui, les Pays-Bas sont toujours un partenaire commercial de premier rang et le plus grand investisseur européen au Vietnam.

Nguyên Xuân Phuc a proposé aux deux pays de renforcer les échanges de délégations de haut rang et d'élargir leur coopération dans l'économie circulaire, la transformation numérique, les énergies renouvelables, les transports maritimes, la croissance verte, le développement durable, etc.

Il a suggéré à la partie néerlandaise de collaborer étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre des activités célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2023.

Concernant la question en Mer Orientale, le chef de l'État vietnamien a déclaré souhaiter que les Pays-Bas et les pays européens continuent de soutenir la position de l'ASEAN et du Vietnam sur le maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale, ainsi que le règlement des différends sur la base du respect du droit international dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Selon l'ambassadrice Elsbeth Akkermann, quel que soit son poste dans les temps à venir, elle fera tout son possible pour intensifier les relations de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines.

Le président Nguyên Xuân Phuc (droite) et l'ambassadeur suisse Ivo Sieber. Photo: VNA



En recevant l'ambassadeur suisse Ivo Sieber, le président Nguyen Xuan Phuc a remercié la Suisse pour ses aides accordées au Vietnam sous forme d'aide publique au développement (APD) d'un montant de 600 millions de dollars au cours de la période 1991-2021.

Il a proposé à la Suisse d'accélérer la finalisation des négociations de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), ouvrant de nombreuses opportunités d'investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs financier et bancaire, les assurances, l'industrie manufacturière, les produits pharmaceutiques, la transformation des produits agricoles, le tourisme, etc.

L'ambassadeur suisse a souhaité que davantage d'entreprises suisses investissent au Vietnam et que des produits vietnamiens puissent accéder rapidement sur le marché suisse. -VNA