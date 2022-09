Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) reçoit le président de l'Assemblée nationale (AN) cambodgienne Samdech Heng Samrin, le 13 septembre à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu mardi le 13 septembre à Hanoï le président de l'Assemblée nationale (AN) cambodgienne Samdech Heng Samrin, en visite officielle au Vietnam à l'invitation de son homologue vietnamien Vuong Dinh Hue.

Il a apprécié les résultats de l'entretien entre le président de l'AN cambodgienne Samdech Heng Samrin et son homologue vietnamien Vuong Dinh Hue, ainsi que les réalisations de la coopération entre les deux organes au cours de ces dernières années.

Il a souhaité que Heng Samrin continue à promouvoir les relations bilatérales dans un proche avenir.

Malgré la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral a atteint près de 10 milliards de dollars l'an dernier, en hausse de 80 % en rythme annuel. Le Vietnam investit désormais au Cambodge dans 188 projets d'un montant total de 2,8 milliards de dollars, ce qui le classe plus gros investisseur de l'ASEAN et parmi les cinq premiers investisseurs dans ce pays au niveau mondial.

Les deux parties s'efforcent d'accélérer le bornage de la frontière pour construire une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable, a-t-il déclaré.

La rencontre entre les deux dirigeants. Photo : VNA



A cette occasion, le chef de l’Etat vietnamien a suggéré aux deux parties de maintenir l'échange de visites de haut niveau et les mécanismes de coopération multicanaux.

Il a souhaité que les deux AN maintiennent leurs rôles, facilitant ainsi les relations bilatérales dans divers domaines, en particulier l'économie et l'éducation.

Pour sa part, Samdech Heng Samrin a souligné que l'AN cambodgienne se tenait toujours aux côtés du Vietnam. A l'occasion du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays en 2022, il a invité les agences compétentes des deux pays à organiser des activités en vue de resserrer l'amitié traditionnelle.

Ces dernières décennies, les relations d’amitié et de coopération bilatérales se sont de plus en plus consolidées, dans des domaines aussi divers que la culture, l'éducation, l'économie, les échanges entre habitants, a-t-il estimé.

Il a également remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens d'avoir aidé le Cambodge à construire des bureaux de travail du Secrétariat et des Comités de l'AN cambodgienne à Phnom Penh.

Le Parti et le peuple cambodgiens se souviennent toujours du dévouement et du sacrifice des soldats volontaires et des experts vietnamiens dans leur lutte contre le régime génocidaire de Pol Pot, a-t-il déclaré.

Photo : VNA



Le même jour, le dirigeant cambodgien est allé déposer des fleurs et rendre hommage au Président Ho Chi Minh dans son mausolée. -VNA