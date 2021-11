Genève (VNA) – Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a reçu lundi 29 novembre à Genève le ministre chilien de la Santé Oscar Enrique Paris Mancilla, alors qu’ils étaient tous deux en visite en Suisse.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à droite) et le ministre chilien de la Santé Oscar Enrique Paris Mancilla, le 29 novembre à Genève. Photo : VNA

Alors que le Vietnam et le Chili célèbrent le 50e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques, le chef de l’Etat vietnamien a proposé que les deux parties continuent de travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre les célébrations afin d’assurer une efficacité substantielle.Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les bonnes relations sont une base importante pour que les deux pays renforcent leur coopération dans la prévention et le contrôle de la pandémie, a-t-il déclaré.Félicitant le Chili pour son bon contrôle de la pandémie avec un taux élevé de vaccination contre le Covid-19, le président Nguyên Xuân Phuc a remercié le Chili pour sa volonté de coopérer et de partager des vaccins avec le Vietnam.Avec les mécanismes de coopération bilatérale actuels tels que l’Accord de libre-échange Vietnam-Chili entré en vigueur en 2014, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) auquel les deux pays sont parties, et la consultation politique, il a déclaré que cela est une base importante pour les deux pays afin de promouvoir la coopération dans les temps à venir.Le dirigeant vietnamien s’est réjoui que le commerce bilatéral au cours des neuf premiers mois de cette année a atteint près de 1,5 milliard de dollars, en hausse de 59 % par rapport à la même période de l’année dernière.Se mettant d’accord avec la proposition du président Nguyên Xuân Phuc d’intensifier la coopération en matière de prévention et de contrôle de la pandémie, Enrique Paris a déclaré que le Chili était disposé à collaborer et à partager les vaccins contre le Covid-19 avec le Vietnam, et à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la santé.Étant donné que le Vietnam a rejoint de nombreux accords de libre-échange, y compris le CPTPP dont le Chili est signataire, il a suggéré que les deux parties intensifient leur coopération pour tirer pleinement parti de cet avantage pour réaliser des intérêts pratiques pour chaque partie. - VNA